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Diyarbakır'da düşük gelirli 80 bin aileye yüzde 50 indirimli su

DHA

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte yaşayan düşük gelirli 80 bin ailenin, suyu yüzde 50 indirimli kullanacağını açıkladı. 

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte yaşayan düşük gelirli 80 bin ailenin, suyu yüzde 50 indirimli kullanacağını açıkladı. 
Güzeloğlu, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 100 günlük çalışmalarını değerlendirdi. Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı ile DİSKİ daire başkanları da katıldı. Toplantıdan konuşan Vali Güzeloğlu, 100 gün önce DİSKİ´yi 605 milyon TL borçla devraldıklarını söyledi. 100 günde içerisinde 69,5 milyon lira borç ödediklerini anlatan Vali Güzeloğlu, kayıp kaçağın yüzde 62 olduğu kentte abone oranını yüzde 92 oranında artırdıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla kentte yaşayan düşük gelirli 80 bin ailenin, suyu yüzde 50 indirimli kullanacağını da açıklayan Vali Güzeloğlu, göreve başladıkları ilk günden itibaren şeffaf, hesap verebilir ve sorgulanabilir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti. Sağlıklı, güvenilir suyu vatandaşlara ulaştırma ve su israfına yönelik çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürdüklerini aktaran Güzeloğlu, atık su yönetimi ve çevreye zarar veren atık suların arıtılarak yeniden kazandırılmasının DİSKİ´nin en temel sorumluluğu olduğunu belirtti.
'7 İHALEDEN 17.3 MİLYON TL TASARRUF ELDE ETTİK'
5 ana başlıkta DİSKİ´nin gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılara aktaran Güzeloğlu, şunları söyledi: "Çok önemsediğim ve Büyükşehir Belediyesi´nde örnek uygulamalarla hayata geçirdiğimiz tasarruf ve şeffaflık. Bunun alt başlıklarında mali disiplin ve şüphesiz alınan kararlar gelmektedir. DİSKİ´yi devir aldığımız günden bugüne aylık gelirleri yüzde 44 oranında arttı. Bugün her kurum artık kendi öz gelirlerine dayalı bir sürdürülebilirliği öncelemek zorundadır. Bu doğrultuda DİSKİ´nin aylık gelirlerini 14 milyon 200 binden 20,5 milyon TL´ye çıkardık. Buna bağlı olarak en önemsediğimiz kavram tasarruf. Bugüne kadar gerçekleşen 7 büyük ihaleden, biliyorsunuz ki Büyükşehir ve DİSKİ´de tüm ihaleler internet yayını üzerinden herkese açık ve şeffaf şekilde yapılıyor. Bugüne kadar yapılan 7 ihaleden toplam 17,3 milyon TL´lik kamu gelir tasarrufu gerçekleşmiştir."
'2 YILDA KENTTE İÇME SUYU SORUNU KALMAYACAK'
2 yıl içinde Diyarbakır´ın her bölgesine sağlıklı, güvenli ve sürekli içme suyunun ulaşacağını belirten Vali Güzeloğlu, "2020´de bu amaca dönük en az 105 milyon TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştireceğiz. 2 sene içerinde yine en az 227 milyon TL yatırım yaparak kent genelinde içme suyu sorununu çözeceğiz. Buna bağlı olarak 2 yıl içerisinde 829 bin metre şebeke hattı döşenecek. 410 bin metre terfi ve isale hattı gerçekleştirilecek. 162 adet kuyu sondajı açılacak. 143 adet yeni içme suyu deposu yapılacak. 46 bin metre enerji nakil hattı çekilecek. Bu hedefe ulaşmak için en az 227 milyon TL gerekiyor. Bütçemiz ve kararlılığımız hazır, çalışma ve çabamız başlıyor" dedi.  

DİYARBAKIR

08 Ocak 2020 Çarşamba

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