İhale krizine bir tepki de DTB’den

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, bazı kurumlar tarafından davet yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da bazı kurumların davet yöntemi ile yapılan ihalelerin iptal edilmesine ilişkin bir açıklama da DTB’den geldi. İki kurum tarafından davet yöntemi ile yapılan ihalelerin, Diyarbakır’daki taahhüt firmalarının iş yapabilme haklarının ellerinden alındığını belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, kentteki taahhüt firmalarının ihale dışında tutularak iş yapabilme haklarının ellerinden alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.



"Rekabet engellenmiştir"

Davet usulü ile il dışındaki firmaların ihaleye katılımlarının sağlandığı ve düşük kırımlar ile ihalelerin verildiğini aktaran Yeşil, "Yapılan ihaleler sonucunda hem firmaların rekabet etmeleri engellenmiş, hem de çok düşük bir kırım ile iş ihale edilerek devlet zarara uğratılmaktadır. Diyarbakır’da bulunan firmalar geniş makine parkı, teknik donanım ve milyonlarca değerindeki asfalt plentinine sahiptir. İlgili kamu kurumlarının geçmişte yapmış oldukları ihalelerde yerel firmaların ihaleleri üstlenmesi durumunda işlerini ne derece iyi ve kaliteli yaptıklarını kendileri ve tüm kamuoyu bilmektedir. Buna rağmen kurumların Diyarbakır’ın en güçlü ve en deneyimli taahhüt firmalarına davetiye göndermeden, çoğunluğu il dışındaki firmaları davet ederek ilimiz sınırları içerisindeki altyapı işlerini ihale etmeleri doğru bir yaklaşım değildir. Bu da gerek kamu yararı, gerekse de taahhüt firmaların iş alma hakkının ihlali açısından yanlış bir uygulamayı doğurmaktadır. Bu nedenle her iki kurumun şaibeleri ortadan kaldırarak şeffaf bir ihale yöntemi olan açık ihale usulü ile yapmaları gerekmektedir" dedi.

DİYARBAKIR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.