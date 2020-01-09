DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Turizm Platformu, 2021 yılının Zerzevan yılı olması ve Zerzevan Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması için harekete geçti.

Tarih ve kültür kenti Diyarbakır’ın tanıtımını yapmak, turizm potansiyelini ekonomik kazanıma dönüştürmek için çalışmalarını yürüten Diyarbakır Turizm Platformu, 2020 yılı ilk toplantısını DTSO'da gerçekleştirdi. Kent içi ve kırsal alanda yer alan tarihi mekanların tanıtımı konusunda özel bir çaba sarf eden platform 2021 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zerzevan yılı ilan edilmesi için çalışmaların başlatılması kararı aldı. Zerzevan Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması için de gerekli başvuruları yapan platform, önce geçici ardından kalıcı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması için de hazırlıkların yapılması konusunda görüş birliğine vardı.

Zerzevan Kalesini 2019 yılında 355 bin 178 yerli, 69 bin 27 yabancı olmak üzere toplam 424 bin 205 kişi ziyaret etti. 2020 yılında beklenen ziyaretçi sayısının tur programları ve tanıtım çalışmaları ile 1 milyonu geçmesi beklenirken, kale dünyanın en iyi korunmuş Roma imparatorluğunun doğu sınır garnizonu olarak da biliniyor.

DİYARBAKIR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:02

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