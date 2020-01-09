Kömürlükten bir kamyon çöp çıktı

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Diyarbakır’da bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairenin kömürlüğünden kötü kokuların yayılması üzerine harekete geçen ekipler, kapıyı açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdı. Çöp yığını ile karşılayan belediye ekipleri, yaklaşık 1 kamyon çöpü çıkardıktan sonra kömürlüğü dezenfekte etti.

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Kesmeli Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kömürlüğünde kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sur İlçe Belediyesi Temizlik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaptıkları incelemede kömürlükte yığın halinde çöple karşılaştı. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından çöpleri kamyona taşıdı.

Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasının ardından 1 kamyon çöp toplanırken, kömürlük dezenfekte edildi.

DİYARBAKIR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:02

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