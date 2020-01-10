HDP önündeki eylemde 130'uncu gün

- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 130'uncu günde de sürdürdü. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, oğluna teslim olması çağrısında bulunurken, "HDP milletvekillerinde de biraz vicdan varsa, onlar da gelsin çocuklarımızı PKK´dan istesinler. Biz 130 gündür bunların kapısında duruyoruz, neden gelip PKK´dan çocuklarımızı istemiyorlar?" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar'ın ardından eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Çocuklarına kavuşan Hatice Ceylan ile Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürdü. HDP önündeki 66 ailenin oturma eylemi, 130'uncu günde de devam etti.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. HDP milletvekillerini de dertlerini dinlemeye gelmediği yönünde eleştiren Aydın, "Gördüğünüz gibi bugün 130 gündür buradayız ve oturma eylemini devam ettiriyoruz. HDP milletvekillerinde de biraz vicdan varsa, onlar da gelsin çocuklarımızı PKK´dan istesinler. Biz 130 gündür bunların kapısında duruyoruz, neden gelip bize bir açıklama yapmıyorlar? Neden gelip PKK´dan çocuklarımızı istemiyorlar? Sizin çocuklarınız bir saat kaybolduğu zaman dünyayı ayağı kaldırıyorsunuz. Biz 4 yıldır çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Biz de Kürt´üz, Kürtlüğümüzü inkar etmemişiz. Yani siz gerçekten Kürdü temsil ediyorsanız, ben de bir Kürt olarak size sesleniyorum. Gelin buraya yeter artık. Bakın oğlumun annesi şu an evde perişan bir vaziyettedir. İlaçla tedavi görüyor, ilaçla ayağı kalkıyor. Yani gelin artık. Ben eve her gittiğimde annesi benden oğlunu istiyor. Oğlumdan bir haber var mı, oğlumdan bir gelişme var mı diye soruyor. Burada 130 gündür kapınızdayım, siz bizi görüyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz. Gizli kapılardan gelip gidiyorsunuz ayıptır. Gerçekten Kürt´ü temsil ediyorsanız gelin yanımıza" dedi.





DİYARBAKIR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

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