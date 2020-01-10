Diyarbakır'da HDP önündeki bir aile daha evladına kavuştu

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DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Kadran ailesi, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan çocukları İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuştu. Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Kadran, ailesiyle buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 31 Aralık günü yaptığı ziyaret sırasında HDP il binası önüne gelen Halime Kadran, 2014'te Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan torunu İbrahim Halil için oturma eylemine başladı. Irak'ta 4 teröristle birlikte örgütten kaçan İbrahim Halil, dün Habur Sınır Kapısı'na gelip Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İşlemleri yapılan teröristlerden İbrahim Halil, bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

İbrahim Halil Kadran'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 4'e çıktı.



DİYARBAKIR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

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