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Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

DHA

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesi kırsalında 'Kıran11' operasyon düzenlendi. Operasyonda arazide yapılan aramalarda 28 jelikan ve 36 çuvalda toplam 2 ton 80 kilo esrar, esrar tartmakta kullanıldığı tespit edilen elektronik tartı, 2 esrar maddesi elemekte kullanılan elek ile çok sayıda yaşam giyim malzemesi ele geçirildi.
Yolçatı köyü kırsalında ise kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette ele geçirilen jelikanda, üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, hareket ettirmeye hassas düzenekli mayın/ey yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Düzenek, Mayın/EYP Tespit İmha (METİ) timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Esrar ve malzemelere ise imha edilmek üzere el konuldu.

DİYARBAKIR

10 Ocak 2020 Cuma

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