SağlıkSen Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı'nda konuşan SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sendika olarak önemsediğimiz bu ülkeye ve bu ülkenin kadınına bir katkımız olacak ise sağlıktaki istihdamın arttırılması, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesi noktasında çok büyük bir sorumluluğumuz var” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları (SağlıkSen) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, hemşire ve sağlık çalışanının kendi işinin dışında birçok farklı görev yaptığını belirterek, “Sağlık çalışanlarımız özellikle kadın çalışanlarımız kendi işinin dışında doktorun da ve tıbbi sekreterin de görevini yapmaktadır. Kadın iş yerinde gerçekten fedakar ve cefakar bir çalışandır. Evinde eşine eştir, çocuğuna annedir, çocuğuna öğretmendir, evin içişleri bakanıdır ve hiç gözükmeyen, hiç söylenmeyen annesi ve babası vardır. Artık yaşı ilerlemiştir aynı zamanda ona da bakandır. Bir insanın ve bir kadının yapabileceğinden çok fazlasını Türkiye’de özellikle sağlık çalışanları yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız ne yazık ki Türkiye’de kadın hakları savunucusu olan derneklerin hiçbir zaman da dikkatini çekmeyi başaramamışlardır. Bizim sendika olarak önemsediğimiz bu ülkeye ve bu ülkenin kadınına bir katkımız olacak ise sağlıktaki istihdamın artırılması, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesi noktasında çok büyük bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

Durmuş, konuşmasının ardından toplantıya katılan sağlık çalışanlarının sorularını tek tek cevaplayarak not aldı. Toplantı, katılımcılara plaket verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Toplantıya, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Rıfai Yıldırım, SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensraioğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

DİYARBAKIR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

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