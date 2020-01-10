Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

"Ben hep hip hop'tım"

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DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği, iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi aranıyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi'nde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı. Köpeği astığı anları da kameraya çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvaseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.





DİYARBAKIR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

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