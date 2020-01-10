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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 130'uncu gününde de devam ediyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya'yı geri almak için 130 gündür HDP Diyarbakır'da İl Başkanlığı önünde eyleme devam ettiğini söyledi. Eylemlinden asla vazgeçmeyeceğini ve kızını almadan HDP il binasının önünden gitmeyeceğini belirten baba Kaya, "Eylemden dolayı bugünde bir aile evladına kavuştu. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyor isen sen de kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

DİYARBAKIR

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:03
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