DSİ'den su tahliyesi uyarısı

Devlet Su İşleri Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğü Devegeçidi Barajından zorunlu ve kontrollü bir şekilde su tahliyesi yapılacağını belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge müdürlüğü sorumluluk ve denetiminde bulunan Devegiçidi Barajı havzasına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajda zorunlu ve kontrollü bir şekilde su tahliyesi ihtiyacının doğduğu belirtildi. Açıklamada, "Tahliye edilecek sular sebebiyle Devegiçidi Barajı ve Dicle Nehri yatağındaki akım miktarı artacaktır. Zorunlu olarak yapılacak tahliye işlemleri esnasında can ve mal kaybının önlenmesi açısından özellikle nehir yatakları etrafındaki yerleşim birimleri sakinlerinin önceden haberdar edilmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

DİYARBAKIR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

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