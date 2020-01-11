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DİSKİ, su zammı iddialarına açıklama getirdi

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DİSKİ) içme suyuna yüzde 330 oranında zam yapıldığı iddiasına açıklık getirdi.

DİSKİ, su zammı iddialarına açıklama getirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DİSKİ) içme suyuna yüzde 330 oranında zam yapıldığı iddiasına açıklık getirdi.
Bağlar ilçesinde bulunan DİSKİ toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasında, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdürü Dr. Ahmet Naci Helvacı, yeni su fiyatı tarifelerine yönelik son günlerde bazı odalar ve basın yayın organlarınca yapılan, ‘Diyarbakır’da kayyum suya yüzde 330 zam yaptı’ iddialarının yanlış ve kasıtlı olduğunu söyledi. Asıl gider kalemleri dikkate alınarak yapılan hesaplamada suyun DİSKİ’ye maliyeti 1 metreküpünün 3.71 Türk Lirası olduğunu belirten Dr. Helvacı, “Tarifemiz incelendiğinde açık bir şekilde görüleceği gibi DİSKİ bu suyu bu maliyetin altında 1 metreküpünü 3,50 Türk lirasına satmaktadır. Diyarbakırlı vatandaşlarımız en ucuz suyu kullananlar arasındadır. Diyarbakır 30 büyükşehir belediyesi arasında 25. sırada yer almaktadır. DİSKİ Genel Müdürlüğü 15 müdürlüğü üzerini kademeleştirerek vatandaşlarımızı su tasarrufuna teşvik etmek ve suyumuzun başta tarlalar olmak üzere amacı dışında kullanımına engel olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla sadece 15 metreküp üzerindeki su tüketimine yüzde 50 zam yapmıştır. Zamlı ödeme yapılacak olan kısım 15 metreküpün üzerindeki miktardır. Yani bir vatandaş örneğin 17 metreküp su kullanmışsa bunun sadece 2 metreküpünü zamlı tarifeden ödeyecektir, 17 metreküpün tümünü değil” dedi.

“DİSKİ’nin kaçak oranı yüzde 62’dir”
15 metreküpü hesaplanırken ayrıntılı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Dr. Ahmet Naci Helvacı, “Bu çalışmada kadim şehrin sosyoekonomik ve sosyokültürel durumu yani gelir çerçevesi, bir meskende oturan kişi sayısı ve ailelerin çocuk sayıları gibi parametreler dikkate alınmıştır. Bunlarla da yetinilmemiş mevcut abonelerin ortalama tüketim rakamları hesaplanmış ve ilimizdeki vatandaşların yüzde 65’inin 15 metreküpün altında su kullandığı saptanmıştır. Bu nedenlerle kademe olarak çoğu ilde 10 veya 12 metreküp esas alınmasına rağmen ilimizde toplam su miktarı olarak 15 metreküp üzeri esas alınmıştır. En dezavantajlı kesimleri dikkate alarak Diyarbakır ilinde 80 bin kişiyi içeren yüzde 50 indirimli su tarifesini hizmete alınmış. DİSKİ’nin kayıp kaçak oranı yüzde 62’dir. Yani ürettiğimiz 100 birimlik suyun sadece 38 biriminin parasını tahsil ediyoruz. Yılların birikmiş ihmaliyle tahakkuk ve tahsilat oranlarımız çok düşük olduğu gibi, hem içme suyunun tedarikinde, şebekelerinde, depolarında kuyularında, hem yağmur suyu tahliye sisteminde hem de kanalizasyonun şebeke ve deşarjında çok önemli yapısal eksikliklerimiz vardır” diye konuştu.

DİYARBAKIR

11 Ocak 2020 Cumartesi

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