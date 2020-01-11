Diyarbakır’da doğal gaz kaçağında son 1 ayda 80 abone yakalandı

"Ben hep hip hop'tım"

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Diyarbakır’da soğuk havaların artmasıyla birlikte doğal gaz kullanımı artmaya başladı. Bazı aboneler patlama tehlikesine rağmen sayaçlara müdahale ederek hem kendilerini hem de çevrelerine tehlikeye attı. Doğal gaz firmasının yaptığı çalışmalar neticesinde son 1 ayda 80 abonenin kaçak doğal gaz kullandıklarını tespit edip gerekli işlemleri yaptı.

DİYARBAKIR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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