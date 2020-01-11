PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

"Ben hep hip hop'tım"

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Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ailesine kavuşan İbrahim Halil Kadran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak evlat nöbetine katılan ailesiyle buluşmuştu. İbrahim Halil Kadran, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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