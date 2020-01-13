HDP önündeki eylemde 133'üncü gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki eylemde 133'üncü gün

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 133'üncü günde de sürdürdü. Oturma eylemine 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Vahide Çiftçi (36) kızının en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 133'üncü günde de sürdürdü. Oturma eylemine 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Vahide Çiftçi (36) kızının en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, HüsniyeHüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 66 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 133'üncü günde de devam etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Eylül 2017'de 12 yayındayken kaçırılan kızı Özlem için 27 Kasım'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren Vahide Çiftçi, "Kızımı15 Eylül 2017'de akşam teyzesinin evine giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Özlem'imi 12 yaşında kaçırdılar. 3 yıldır hiçbir haber almadım. Kızım ortaokula gidiyordu. Kaçırılmasaydı bugün liseye gidecekti. Kızımın hayalleri vardı. Doktor olmak istiyordu. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Burada onu bekleyeceğim. Kızım sen de neredeysen kaç gel" dedi.

DİYARBAKIR

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da PKK operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK operasyonunda 8 tutuklama
Terör örgütünün talimatları ile hareket ediyorlardı, yakalandılar Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK’ya katılıp eğitim alan, yol kesme ve örgütsel faaliyetler içinde bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi Operasyonlarda 12 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütünün talimatları ile hareket ediyorlardı, ...
Anaokulu öğrencilerinden toprak çöpü yutar mı sergisi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden toprak çöpü yutar mı sergisi
Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı Diyarbakır'da toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı Diyarbakır'da ...
Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı
YEREL HABERLER Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı
Diyarbekirspor, ikinci yarıya 3 puanla başladı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, ikinci yarıya 3 puanla başladı
Kurduğu ajansla Diyarbakır'daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor
YEREL HABERLER Kurduğu ajansla Diyarbakır'daki işletmelerin ulusal ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 132'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 132'nci gününde
Anaokulu öğrencileri Avustralya’daki yangına dikkat çekti
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri Avustralya’daki yangına dikkat ...
HDP önündeki eylemde 132'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 132'nci gün
Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor
YEREL HABERLER Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter ...
Türkiye’nin en büyük mahallesini en güzel mahalle yapmak için kolları sıvadı 150 bine yakın nüfuslu Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şehmuz Şirdenli: "Türkiye’nin en büyük mahallesi, en güzel mahallesi olacak"
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük mahallesini en güzel mahalle ...
Başkan Beyoğlu ziyaret ettiği mağdur ailenin dramına son verdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu ziyaret ettiği mağdur ailenin dramına ...
Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor
YEREL HABERLER Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter ...
Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı, çatışmanın ortasında kalan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını ...
PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle ...
Silvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiası
YEREL HABERLER Silvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiası
Minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi
YEREL HABERLER Minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt ...
Diyarbakır’da doğal gaz kaçağında son 1 ayda 80 abone yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da doğal gaz kaçağında son 1 ayda 80 abone ...
DİSKİ'den, 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt
YEREL HABERLER DİSKİ'den, 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' ...
Diyarbakır’da minibüs önce yayaya çarptı, ardından kursun bahçesine girdi Hızını alamayan minibüs önce kaldırımda yürüyenlere çarptı, ardından özel kursun bahçesine girdi Minibüsün çarptığı yayanın durumu ağır
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minibüs önce yayaya çarptı, ardından ...
AFAD gönüllülerine eğitim verildi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine eğitim verildi
DİSKİ, su zammı iddialarına açıklama getirdi
YEREL HABERLER DİSKİ, su zammı iddialarına açıklama getirdi
Diyarbekirspor'un yeni başkanı Turhan İlgi'den spor camiasına çağrı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'un yeni başkanı Turhan İlgi'den spor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X