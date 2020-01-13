Barbekü yapacaktı, havaya uçmaktan son anda kurtuldu

Diyarbakır’da bir kişi, evlerinin balkonunda bulunan şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı. Ateşin yakılması ile şöminenin içinde bulunan kimyasal maddenin patlaması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 233 sokakta bulunan Hasanoğlu Apartmanı 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi Saliha Ç., yanında bulunan diğer aile fertleri ile balkondaki şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı. Ateşin yakılması ile birlikte şöminenin içinde bulunan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda Saliha Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saliha Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.