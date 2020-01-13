Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı: 3 yaralı

Diyarbakır'da sürücü önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 UM 629 plakalı otomobil sürücüsü, önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, aydınlatma direğine ve ardından refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan aracın çekici yardımı ile çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.