Ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaptığı sırada 24 Nisan 2011 günü Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın öldürülmesi davasında karar çıktı. Davada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu, 16 yıl 8 ay hapis cezası alarak tutuklandı.

Kozluk ilçesindeki Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda 24 Nisan 2011'de devre arkadaşı er Kıvanç Ağaoğlu'nun tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın ölümüyle ilgili devam eden davada karar çıktı. Bugün görülen duruşmada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla mahkeme heyetince 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla çarpıldı.







DİYARBAKIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.