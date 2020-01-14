Silvan'da 'Sere sale' kutlamaları

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 'Sere sale' olarak adlandırılan Rumi yılbaşı kutlandı.

Gelenek gereği kılık değiştiren ve yüzlerini boyatan çocuklar, ev ve iş yerlerini dolaşarak para ve meyve topladı. 13 Ocak'ta güneşin batmasıyla birlikte kılık değiştiren ve yüzlerini boyatan çocuklar, ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak para ve meyve topladı. Kürtçe yılbaşı anlamına gelen 'sere sale' kutlamalarının gelenek haline geldiğini belirten çocuklar, "Ocak ayının 13'ünde akşam saatlerinde yüzlerimizi boyatıp evleri dolaşıyoruz. Ev halkından kim kapıya çıkarsa, kendilerinden durumlarına göre hediye istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, yüz yıllardır bu geleneğin sürdüğünü, çocukların da bu kültürü yaşatmasının önemli olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.