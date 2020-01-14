Diyarbakır'da, 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi kurulacak

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu'nda yaptığı konuşmada, 2020 yılında kentte 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi'nin kurulacağını açıkladı.

Diyarbakır İl Yenilik Platformu'nun ilk toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra platformun birleşenleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu'nun paydaşları olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan ve sanayi alanında öne çıkan işletmelerimizde yoğun işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'da 2020 yılında 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi'nin de kuracağını belirterek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da henüz sahip olmamamıza rağmen 2020 yılı sonuna kadar 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi hedefini de Diyarbakır için koymuş bulunuyoruz. İnşallah 2020 takviminin sonuna kadar Diyarbakır'da bu anlamda özellikle bizim çok önemsediğimiz 10 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda 3 özel sektör, sanayi kuruluşumuzda yakında yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Kısa zamanda bunların ve devam eden süreçte uygun altyapısı ve ölçek ekonomisine göre kurulması gereken sanayi ve iş yerlerimizde inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bölgemizde açık ara en fazla Ar-Ge Tasarım Merkezi'ne sahip il olacağız inşallah. Bildiğiniz gibi bu merkezlerde çok ciddi anlamda buna sahip olan iş yerlerinde vergi indirimi, tasarım harcamalarının tamamı, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, damga vergisi istisnası ve gümrük vergisi istisnası sağlanmaktadır."



DİYARBAKIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.