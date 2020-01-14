Diyarbakır'da patent ve marka temsilciliği açıldı Diyarbakır İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısı yapıldı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu: “10 adet AR-GE ve Tasarım Merkezi kuruluşunu gerçekleştireceğiz” “Diyarbakır’da patent ve marka temsilciği hizmete girdi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır'da patent ve marka temsilciliği açıldı Diyarbakır İl Yenilik Platformu ocak ayı ...

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısında yaptığı açıklamada, 2020 yılında kentte 10 ARGE Tasarım Merkezi'nin kurulacağını belirterek patent ve marka temsilciliğinin de hizmete girdiğini söyledi.

Diyarbakır'da patent ve marka temsilciliği açıldı Diyarbakır İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısı yapıldı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu: “10 adet AR-GE ve Tasarım Merkezi kuruluşunu gerçekleştireceğiz” “Diyarbakır’da patent ve marka temsilciği hizmete girdi"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısında yaptığı açıklamada, 2020 yılında kentte 10 ARGE Tasarım Merkezi'nin kurulacağını belirterek patent ve marka temsilciliğinin de hizmete girdiğini söyledi.
Diyarbakır’da kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin ARGE ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla kurulan İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güzeloğlu’nun yanı sıra, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve kurum temsilcileri katıldı.

"Yoğun bir çaba ve çalışma içerisindeyiz"
İl Yenilik Platformu’nun 2020 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bütün gelişmelerin bilgiye dayalı bir perspektife göre şekillendiğini kaydetti. Vali Güzeloğlu, "Türkiye’nin kalkınma planı ile uyumlu olarak Diyarbakır’da da tüm bileşenlerimizi ile devlet, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör ve sivil toplumla bir bütüncül bakış anlayışıyla bunu karşılamak ve bu hedeflere ulaşmak arzusundayız. Bu bakımdan Türkiye’de bir ilk ve örnek yaklaşım olarak, İl Yenilik Platformu’nu 2019 yılı aralık ayı içerisinde kurmuştuk. 11 Aralık 2019 yılında kamuoyu ile paylaştığımız İl Yenilik Platformu'muz o günden bugüne yoğun bir çaba ve çalışma içerisinde. Öncelikle geçtiğimiz toplantıdan bu yana ve en önemli gelişme olarak bu gelişmelerin hazırlayıcı olmasını amaçladığımız zaten kuruluş amacı da bu olan, yapısı ve işlevsel bu anlamda çalışmaları bunu hazırlayıcı olacak olan Dicle Teknokent ile ilgili gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Bilimin ticarileştiği, ticari ürüne dönüştüğü, kent ve ülke ekonomisine katkılarını hazırlayan merkezlerdir. Üniversitemiz bünyesindeki Dicle Teknokent'imizde kuruluşundan bugüne çok etkin olmayan ve istediğimiz ölçüde kentin gelişmesine katkı sağlayamayan yapıyı yenilikçilik platformu ile birlikte tamamen değiştirmiş bulunuyoruz. Bu yapı önümüzdeki günlerde alanda, hem Teknokent’in kurumsal işleyişini hem de temel olarak Diyarbakır özelinde Teknokent'te yer almasını istediğimiz firmalarla zenginleşmesini sağlayacaktır” dedi.

ARGE ve Tasarım Merkezleri açılacak
ARGE ve tasarım merkezleri kurulma çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Güzeloğlu, "İl Yenilik Platformu’nun hedefi 2020 yılı bütünü itibari ile Diyarbakır’da bugün itibariyle henüz kuruluşu hiçbir şekilde gerçekleşmemiş ve önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz ARGE ve Tasarım Merkezi kurulma çalışmalarıdır. Bilindiği gibi özel sektör iş yerlerinin ve sanayi işletmelerinin önemli oranda destek aldığı ve yeni dönemde yenlik temelinde hem kendi üretimlerini hem de uluslararası rekabet ilişkilerini çok güçlendirici ARGE ve Tasarım Merkezi hükümetimizin de en önemli ve öncelik desteklediği konulardır. Bu noktada İl Yenilik Platformu’nun paydaşları olarak özellikle organize sanayi bölgemizde üretim yapan ve sanayi alanında üretim yapan işletmelerimizde yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Diyarbakır’da henüz sahip olmamamıza rağmen 2020 yılı içerisinde buradan paylaşıyorum. 2020 yılı sonuna kadar 10 ARGE ve Tasarım Merkezini hedefini de Diyarbakır içinde koymuş bulunuyoruz ve inşallah 2020 takvim sonuna kadar Diyarbakır’da bu anlamda özellikle bizim çok önemsediğimiz 10 adet ARGE ve Tasarım Merkezi'ninin kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.
İl Yenilik Platformu’nun girişimleri ile marka ve patent temsilciğinin faaliyete girdiği ifade eden Vali Güzeloğlu, “Geçtiğimiz aralık ayından bugüne İl Yenilik Platformu'muzun önemli aşamalardan biri de ilimizde daha önce olmayan inşallah şimdi gerçekleştirmesini paylaştığımız patent ve marka temsilciği açıldı. Türkiye Patent ve Marka Kurumu'nun özellikle marka ve patent temsilciğinde il genelinde hizmet verecek temsilciliği Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım ve Destek Ofisi bünyesinde faaliyete geçmiş durumda, hayırlı olmasını diliyoruz. Bütün olarak 2020 yılında Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, odalarımız, esnafımız, sivil ve özel tüm sektörümüzde Diyarbakır'ın rekabetçiliğini artıran ve çoğaltan, Diyarbakır ekonomisini sürdürülebilir ve istikrarlı bir kalkınmaya ve gelişmeye odaklanmasını sağlayan özellikle ihracata ve katma değeri yüksek ürünlere dönük bir üretimde yoğunlaşan bir sürece konu edilmesine çabalıyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.

DİYARBAKIR

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi'nden engelli kursiyerlere çorba ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nden engelli kursiyerlere çorba ...
17 yıllık hasret sona erdi, çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor
YEREL HABERLER 17 yıllık hasret sona erdi, çocuğunu kucağına alacağı ...
Diyarbakırspor, ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor, ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor
Diyarbakır'da, 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 10 Ar-Ge Tasarım Merkezi kurulacak
Diyarbakır’da 'Sıfır Bir' izdihamı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Sıfır Bir' izdihamı
Silvan'da kazanım değerlendirme sınavı
YEREL HABERLER Silvan'da kazanım değerlendirme sınavı
HDP önündeki eylemde 134'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 134'üncü gün
Bağlar Belediyesi’nden personele vatandaş memnuniyeti eğitimi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden personele vatandaş memnuniyeti ...
Silvan'da 'Sere sale' kutlamaları
YEREL HABERLER Silvan'da 'Sere sale' kutlamaları
Salon bitkisi bakımında doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Salon bitkisi bakımında doğru bilinen yanlışlar
Gündüz: “Katillerin ellerindeki kanı temizleyemezsiniz”
YEREL HABERLER Gündüz: “Katillerin ellerindeki kanı ...
Ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı
YEREL HABERLER Ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı
Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı
YEREL HABERLER Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra ...
Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje ...
Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı
Diyarbakır'daki sürücü kursları fiyat birliğine gitti
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki sürücü kursları fiyat birliğine gitti
Sanayi Mektebi’nden dış ticaret uzmanlığı eğitimi
YEREL HABERLER Sanayi Mektebi’nden dış ticaret uzmanlığı eğitimi
Anneler direniyor, aile sayısı artıyor
YEREL HABERLER Anneler direniyor, aile sayısı artıyor
Mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı
YEREL HABERLER Mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca ...
Silvan RAM'dan çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi
YEREL HABERLER Silvan RAM'dan çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi
Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı
Kocaeli’de çocukların ördüğü atkı, evlat nöbetindeki ailelere teslim edildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de çocukların ördüğü atkı, evlat nöbetindeki ...
Barbekü yapacaktı, havaya uçmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Barbekü yapacaktı, havaya uçmaktan son anda kurtuldu
HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki Diyarbakır'da evlat nöbetine devam eden 65 aile, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı Devran isimli öyküden uyarlanan tiyatroya giden CHP'lilere tepki gösterdi Ailelerden Süleyman Aydın: "HDP PKK demektir, CHP neden görmezlikten geliyor"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki Diyarbakır'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X