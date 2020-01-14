Diyarbakır'da patent ve marka temsilciliği açıldı Diyarbakır İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısı yapıldı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu: “10 adet AR-GE ve Tasarım Merkezi kuruluşunu gerçekleştireceğiz” “Diyarbakır’da patent ve marka temsilciği hizmete girdi"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısında yaptığı açıklamada, 2020 yılında kentte 10 ARGE Tasarım Merkezi'nin kurulacağını belirterek patent ve marka temsilciliğinin de hizmete girdiğini söyledi.

Diyarbakır’da kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin ARGE ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla kurulan İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güzeloğlu’nun yanı sıra, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve kurum temsilcileri katıldı.



"Yoğun bir çaba ve çalışma içerisindeyiz"

İl Yenilik Platformu’nun 2020 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bütün gelişmelerin bilgiye dayalı bir perspektife göre şekillendiğini kaydetti. Vali Güzeloğlu, "Türkiye’nin kalkınma planı ile uyumlu olarak Diyarbakır’da da tüm bileşenlerimizi ile devlet, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör ve sivil toplumla bir bütüncül bakış anlayışıyla bunu karşılamak ve bu hedeflere ulaşmak arzusundayız. Bu bakımdan Türkiye’de bir ilk ve örnek yaklaşım olarak, İl Yenilik Platformu’nu 2019 yılı aralık ayı içerisinde kurmuştuk. 11 Aralık 2019 yılında kamuoyu ile paylaştığımız İl Yenilik Platformu'muz o günden bugüne yoğun bir çaba ve çalışma içerisinde. Öncelikle geçtiğimiz toplantıdan bu yana ve en önemli gelişme olarak bu gelişmelerin hazırlayıcı olmasını amaçladığımız zaten kuruluş amacı da bu olan, yapısı ve işlevsel bu anlamda çalışmaları bunu hazırlayıcı olacak olan Dicle Teknokent ile ilgili gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Bilimin ticarileştiği, ticari ürüne dönüştüğü, kent ve ülke ekonomisine katkılarını hazırlayan merkezlerdir. Üniversitemiz bünyesindeki Dicle Teknokent'imizde kuruluşundan bugüne çok etkin olmayan ve istediğimiz ölçüde kentin gelişmesine katkı sağlayamayan yapıyı yenilikçilik platformu ile birlikte tamamen değiştirmiş bulunuyoruz. Bu yapı önümüzdeki günlerde alanda, hem Teknokent’in kurumsal işleyişini hem de temel olarak Diyarbakır özelinde Teknokent'te yer almasını istediğimiz firmalarla zenginleşmesini sağlayacaktır” dedi.



ARGE ve Tasarım Merkezleri açılacak

ARGE ve tasarım merkezleri kurulma çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Güzeloğlu, "İl Yenilik Platformu’nun hedefi 2020 yılı bütünü itibari ile Diyarbakır’da bugün itibariyle henüz kuruluşu hiçbir şekilde gerçekleşmemiş ve önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz ARGE ve Tasarım Merkezi kurulma çalışmalarıdır. Bilindiği gibi özel sektör iş yerlerinin ve sanayi işletmelerinin önemli oranda destek aldığı ve yeni dönemde yenlik temelinde hem kendi üretimlerini hem de uluslararası rekabet ilişkilerini çok güçlendirici ARGE ve Tasarım Merkezi hükümetimizin de en önemli ve öncelik desteklediği konulardır. Bu noktada İl Yenilik Platformu’nun paydaşları olarak özellikle organize sanayi bölgemizde üretim yapan ve sanayi alanında üretim yapan işletmelerimizde yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Diyarbakır’da henüz sahip olmamamıza rağmen 2020 yılı içerisinde buradan paylaşıyorum. 2020 yılı sonuna kadar 10 ARGE ve Tasarım Merkezini hedefini de Diyarbakır içinde koymuş bulunuyoruz ve inşallah 2020 takvim sonuna kadar Diyarbakır’da bu anlamda özellikle bizim çok önemsediğimiz 10 adet ARGE ve Tasarım Merkezi'ninin kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

İl Yenilik Platformu’nun girişimleri ile marka ve patent temsilciğinin faaliyete girdiği ifade eden Vali Güzeloğlu, “Geçtiğimiz aralık ayından bugüne İl Yenilik Platformu'muzun önemli aşamalardan biri de ilimizde daha önce olmayan inşallah şimdi gerçekleştirmesini paylaştığımız patent ve marka temsilciği açıldı. Türkiye Patent ve Marka Kurumu'nun özellikle marka ve patent temsilciğinde il genelinde hizmet verecek temsilciliği Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım ve Destek Ofisi bünyesinde faaliyete geçmiş durumda, hayırlı olmasını diliyoruz. Bütün olarak 2020 yılında Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, odalarımız, esnafımız, sivil ve özel tüm sektörümüzde Diyarbakır'ın rekabetçiliğini artıran ve çoğaltan, Diyarbakır ekonomisini sürdürülebilir ve istikrarlı bir kalkınmaya ve gelişmeye odaklanmasını sağlayan özellikle ihracata ve katma değeri yüksek ürünlere dönük bir üretimde yoğunlaşan bir sürece konu edilmesine çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.

DİYARBAKIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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