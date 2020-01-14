Diyarbakır’da feci kaza, araçtan fırlayan vatandaş ağır yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde transitin çarpması sonucu kapısı açılan araçtan fırlayan bir kişi, trafik levhasına çarparak ağır yaralandı.

Kaza, Çınar merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LJ 6835 plakalı transit, önünde seyreden 34 HN 4411 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapısı açılan araçtan fırlayan Mustafa E., kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı. Kaza nedeniyle açılan kapıdan fırlayan talihsiz vatandaş, hemen arabaya taşınarak Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri ayırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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