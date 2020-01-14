HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 134'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 134'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 134'üncü gününde de devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Fadime'm yavrum seni çok özledim, ne olur kucağıma geri dön. Yavrum polis ve askerimize teslim ol sana hiçbir ceza vermeyecekler, ne olur sesimizi duyun. Yeter kardeşlerin seni çok özledi, senin kalbin delik nasıl içlerinde duruyorsun, sen beni yedin bitirdin. 134 gündür buradayım, sizleri bekliyoruz bize gelin. Sizin o inlerde işleriniz yok, ellerinizdeki o silahları atın. Kalem tutacak elleriniz o silahları yere gömün yavrum" dedi.

DİYARBAKIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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