22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı

DİYARBAKIR'da 22 yıl önce, kan davası nedeniyle işlenen 13 cinayetin faillerinden biri olan K.İ., evinin salonunda kazdığı ve üzerini karyola ile kapattığı kuyuda yakalandı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yaşayan İpek ile Yüksekkaya Aileleri arasında, 1987 yılında Abbas İpek'in ölümüyle başlayan kan davasında çeşitli tarihlerde 12 kişi daha öldürüldü. 1998 yılında işlenen cinayetin faili olan K.İ., aradan geçen süreye rağmen yakalanamadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.

Jandarma, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonunda, 22 yıldır aranan K.İ.'nin ailesiyle birlikte Çınar ilçesine bağlı Çalıtepe Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İ.K., evin oturma odasında, üzeri karyola ile kapatılmış, 2 metre derinliği, 6 metrekare genişliği olan özel yapılmış kuyuda yakalandı.





DİYARBAKIR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

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