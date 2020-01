Engellileri anlayabilmek için kendi çabalarıyla işaret dilini öğrendiler Herhangi bir destek almadan yaklaşık 1 yıl çalışan kız öğrenciler, işaret dilini öğrenip ‘Benim adım öğretmen’ şarkısını seslendirdi

Diyarbakır Yenişehir Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören bir grup kız öğrenci, engellileri anlamak için kendi çabalarıyla 1 yılda işaret dilini öğrendi. Öğrenciler, ‘Benim adım öğretmen’ şarkısıyla yanı başlarındaki işitme engelliler okulu öğrencilerine gösteri düzenledi.

Yenişehir Mustafa Kemal Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Şüheda Yaşa, dördüncü sınıf öğrencisi olan kardeşi, arkadaşlarının ‘Benim adım öğretmen’ şarkısını işaret diliyle okuduğunu görünce bu durumdan etkilendi. Kardeşi etkilendiği bu durumu ablası Şühedaya anlatınca, Şüheda da bu durumu okuldaki kız arkadaşlarına paylaştı. İmam hatipli kız öğrenciler, işitme engelli bireyleri anlamak için kendi çabaları ile işaret dilini öğrenmeye başladı. Öğrenciler, sınıfta ‘Benim adım öğretmen’ şarkısıyla çalışma yapınca okul müdürleri bu durumu görüp onlara destek olmaya başladı. Öğrenciler, işaret diliyle öğrendikleri ‘Benim adım öğretmen’ şarkısıyla daha sonra yanı başlarında bulunan Sur İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencilerine gösteri düzenledi.



"Öğrencilerimin engelli çocuklara karşı empati kurması, beni çok mutlu etti"

Yenişehir Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atilla Durup, rutin olarak sınıfları dolaşırken öğrencilerinin bu gösteriyi yaptığını gördüğünü söyledi. Gösteriyi yaparken daha önce sanki profesyonel bir destek aldıklarını düşündüğünü belirten Durup, “Öyle değilmiş, Şüheda öğrencimizin kız kardeşi bir okulda bu gösteriyi görüyor ablasına anlatıyor, ablası bu gösteriden etkileniyor ve gelip arkadaşlarına anlatıyor. Arkadaşlarıyla tamamen her hangi bir öğretmenin veya benim bir desteğim olmadan bunu sınıf içinde birlikte engelli arkadaşlarına duyarlılık anlamında geliştiriyorlar. Ben bunu görünce biraz daha bunu organize ettim ve çocuklar bu gösteriyi işitme engelliler okulunda gösterdiler. Oradaki hocalarımız gerçekten öğrencilerimizi çok beğendiler. Buradaki amacımız engelli kardeşlerimizin toplumdaki ihtiyaçlarını anlamak, onlarla empati kurmak. Çünkü gerçekten engelli kardeşlerimiz bizlerin acımasına ihtiyaçları yok. Bizlerin daha çok toplumda onlara nasıl yardımcı olacağız. Unutulmamalıdır ki, hepimiz birer engelli adayıyız ve bizler bu engelli arkadaşlarımıza yardımcı olduğumuz zaman bunların toplumda yaşamları daha kolay ve daha ileri olur. Öğrencilerimin hemen yanı başında görme engelliler, diğer yanı başımda işitme engelliler okulunun olmasından ve öğrencilerimin bu çocuklara karşı empati kurması, beni çok mutlu etti. Bazen bahçede görüyoruz, mesela öğrencilerimiz, görme engelli öğrencilerimizi alıp kantine götürüp onlara ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bana göre eğitimdeki en büyük başarı bu olması gerekiyor” dedi.

Surkent İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sabahattin Can da komşu okulun gençlerinin bu yaşta işitme engelli bireyleri düşünmeleri ve böyle bir çalışma içerisine girmeleri kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti. Can, “Tabi ki bu yaptıkları çalışmalar ileride kendi hayatlarında da olumlu etkiler bırakacaktır ve toplum içerisinde de işitme engelli bireylere ve diğer engelli bireylere çok faydası olacaktır. Bu vesile ile ben bu gençlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Engellileri anlamak için bunu yaptık”

Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şüheda Yaşa, kardeşinin arkadaşlarının bu gösteriyi düzenlediğini, onun da kendisine söylemesinden etkilendiğini dile getirdi. Yaşa, “Kardeşim eve geldi, işaret diliyle ‘Benim adım öğretmen’ şarkısını bana gösterdi. Çok etkilendim, neden arkadaşlarımla böyle bir şey yapmayayım diye düşündüm. 6. sınıftayken çalışmalara başladık. Sonra bir gün müdürümüz geldi, bu olayı açıkladık. Müdürümüzün desteğiyle buralara kadar geldik. Arkadaşlarım işitme engelliler olsun, görme engelliler olsun bütün engelli arkadaşlarımızı anlamak için onların nasıl yaşadığını anlamak için arkadaşlarımıza gösterdik” şeklinde konuştu.

