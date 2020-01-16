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HDP önündeki eylemde 136'ncı gün

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 70 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 136'ncı günde de sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalıştığı sırada 2015 yılında kaçırılan oğlu Fatih (25), için oturma eylemini sürdüren Sevdet Demir (55), oğluna seslenerek, "Oğlum, 'Senden başka kimsem yok' demiştim ya hani, sen de 'Anne ben varım demiştin.' Şu an kimsesizim. Beni kimsesiz bıraktın, dön gel" diyerek, gözyaşı döktü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 70 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 136'ncı günde de sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalıştığı sırada 2015 yılında kaçırılan oğlu Fatih (25), için oturma eylemini sürdüren Sevdet Demir (55), oğluna seslenerek, "Oğlum, 'Senden başka kimsem yok' demiştim ya hani, sen de 'Anne ben varım demiştin.' Şu an kimsesizim. Beni kimsesiz bıraktın, dön gel" diyerek, gözyaşı döktü.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, HüsniyeHüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 70 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 136'ncı günde de devam etti.
'BENİ KİMSESİZ BIRAKTIN OĞLUM, DÖN GEL'
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için Sevdet Demir, 13 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlu Fatih'i özlediğini döktüğü gözyaşlarıyla anlatan anne Sevdet Demir, oğluna teslim olması için de çağrıda bulundu. Demir, bu yana oturma eyleminde bulunan gözü yaşlı anne Sevdet Demir (55), oğluna seslenerek, "Bugün 136 gündür HDP binasının önünde evlat nöbetindeyim. Oğlum için geldim. Oğlum gelmeyene kadar buradan ayrılmayacağım. Oğlumu benden koparıp götürdüler, 5 yıldır ben yaralıyım. Oğlum gelmeyene kadar bu yaram iyileşmiyor. Ben oğlumun yolunu gözlüyorum, hastayım. Günüm hep ağlamakla geçiyor. Bizim acımız çok. Bu acıya dayanamıyoruz. Oğlum Fatih kurban olayım sana, herkes hata yapar, dön sıcak yuvana oğlum, senin yerin babanın ananın yeridir. Herkes seni çok çok özledi oğlum. Sen çok merhametli bir çocuksun. Sen beni görsen dayanmazsın. Sen söz bana verdin. Oğlum, 'Senden başka kimsem yok' demiştim ya hani, sen de 'Anne ben varım demiştin.' Şu an kimsesizim. Beni kimsesiz bıraktın, dön gel" diye konuştu.

DİYARBAKIR

16 Ocak 2020 Perşembe

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