Diyarbekirspor’dan logo açıklaması

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’da, kulüp logosuyla ilgili açıklama geldi.

Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar adına yapılan açıklamada, kulübün kullandığı logonun TFF tarafından tescillenen logoları olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bunun dışında Kulübümüzü temsilen başka bir logo kullanılmamaktadır. Resmi sosyal medya hesaplarımız dışında olan sayfalarda haberler, gönderiler ve paylaşılan resimler gerçeği yansıtmamakla birlikte bilgi kirliliğine de yol açmaktadır. Halkımız ve taraftarlarımızın bu hassasiyeti dikkate alarak resmi olmayan hesaplar dışındaki haberleri dikkatte almamalarını önemle rica ediyoruz” denildi.

DİYARBAKIR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:01

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