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Diyarbakır takımları hem transferi hem de ligi düşünüyor

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler ile 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor, 31 Ocak’ta sona erecek ara transfer döneminin sonuna kadar kadrolarına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. İki takım bir yandan da bu hafta sonu yapılacak lig maçlarına hazırlanıyor.
Ara transferde kadrosuna 6 takviye yapan Amed Sportif Faaliyetler, bazı mevkileri daha güçlendirmek için transfer arayışlarına devam ediyor. Devre arasında büyük değişim yaşayan Diyarbekirspor’da takıma 9 yeni isim dahil olurken, savunma, kanatlar ve forvet olmak üzere 34 takviye daha yapılması için çalışmalar sürüyor. Her iki kulüp de transferin sona ermesine iki hafta kala kadrolarını güçlendirmek istiyor.

Haftanın maçları pazar gün
Geçen hafta ikinci yarının açılış maçında deplasmanda Sancaktepe FK’ya 10 yenilen Amed Sportif Faaliyetler, 19. hafta maçında 19 Ocak Pazar günü saat 13.00’da kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’la karşılaşacak. Geçen hafta Nevşehir Belediyespor’u sahasında 10 yenerek ikinci yarıya iyi başlayan Diyarbekirspor ise 19. hafta maçında pazar günü İstanbul’da saat 13.30’da Modafenspor’a konuk olacak.

DİYARBAKIR

16 Ocak 2020 Perşembe

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