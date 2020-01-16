Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.

Olay, Bismil ilçesi Harmanlı köyüne yakınında olan bir şantiyede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, harita mühendisi 26 yaşındaki Ömer Ş., sevdiği kızın evlenme teklifine ret cevabı vermesi üzerine bunalıma girdi. Şahıs, çalıştığı iş yerinde tek başında olduğu saatte şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Telefona cevap vermeyen çocuklarının durumundan şüphelenen ailesi şantiyeye gittiklerinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:01

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