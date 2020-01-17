Diyarbakır’da üç bina güvercinler için otele çevrildi Değeri yaklaşık 50 bin lirayı bulan güvercinler için odalara soba ve klima yerleştirildi Güvenlik için bekçilerin de tutulduğu otel, güvercin meraklılarının mekanı haline geldi

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Diyarbakır’da yer bulamayan güvercin tutkunları için güvercin oteli açıldı. Yaklaşık 50 bin liralık 6 bin güvercin, bekçisi ve bakıcısı olan 100 odalı otelde besleniyor.

DİYARBAKIR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:01

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