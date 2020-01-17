DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'i ağırladı

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Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev’i ağırladı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, 20 Ocak’ta SSCB ordusunun Azerbaycan’da silahsız halka karşı yapmış olduğu olayda katledilen şehitleri anma programı için geldiği Diyarbakır’da Rektör Prof. Dr. Talip Gül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkonsolos Nuru Guliyev, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile fikir alışverişinde bulunarak, iki ülke üniversiteleri arasında geliştirilebilecek ortak projeler hakkında görüştü.

DİYARBAKIR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:01

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