Bedensel engelli Yusuf’un karne hediyesi evinde verildi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, bedensel engelli Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret ederek karnesini verip akülü sandalye hediye etti.

Bismil Kaymakamı Yüksel, Bismil Anadolu Lisesi’nde okuyan bedensel engelli Yusuf Bingöl’ü evinde ziyaret etti. Yusuf'un karnesini teslim eden Kaymakam Yüksel, daha sonra kendisine akülü sandalye hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Yusuf ile ailesi Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’e teşekkür etti. Evlerinde ailenin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Yüksel, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

DİYARBAKIR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:01

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