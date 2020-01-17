Diyarbakır'a mevsimin ilk karı yağdı

Diyarbakır'da mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına en çok çocuklar sevindi.
Diyarbakır kent merkezinde yaşayan vatandaşlar, uzun bir aradan sonra yağan karla sevinç yaşadı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte parklara koşup oyun oynadı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Diyarbakır genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı öğrenildi.
DİYARBAKIR
17 Ocak 2020 Cuma
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