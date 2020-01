DÜ’de 'ağlayan karanfiller Azerbaycan' programı

Dicle Üniversitesi’nde 20 Ocak 1990’da Sovyet ordusu tarafından yapılan katliam anısına ‘ağlayan karanfiller Azerbaycan’ programı düzenledi.

Dicle Üniversitesi öğrencileri, 20 Ocak 1990’da Sovyet Ordusu tarafından yapılan katliam anısına ‘ağlayan karanfiller Azerbaycan’ programı düzenledi. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program, Kur'anı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle devam etti.

Programda konuşan Vali Güzeloğlu, Azerbaycan'ın tarihinde hem üzüntü veren hem her hatırlandığında özgürlüğe doğru sönmeyecek meşalenin kıvılcımını gerçekleştiren 20 Ocak şehitlerini anmak için bir arada olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Kardeşliğimiz Azerbaycan ile bir millet iki devlet olarak İnşallah kıyamete kadar devam ederken aslına baktığımızda yaşadıklarımız da birbirine çok benziyor. İçeride ve dışarıdaki ihanet çeteleri ve mücadele ettiğimiz bu düşman süreleri de hiç eksilmiyor. Belki hepinizin zihnine bir anda gelmiştir. 20 Ocak’a bakarken 15 Temmuz. Rüzgar nereden eserse essin nereden gelirse gelsin Allah bizim istikametimiz doğru eylesin. Biz o gün de Azeri kardeşlerimizin yüreklerindeki özgürlük aşkını Vatanına milletine sahip çıkma iradesi tankı ile topuyla mermisi ile yıkmak istediler ama heyhat yıkılan onlar oldu yıkılacak olan da onlardır. Geçmişini unutanın geleceği olmaz emanete sahip çıkmayanın bir gün gelir sahip çıkılacak bir şeyi olmaz. Tarih yaşanmış gerçeklikten ders ve ibret alarak geleceğe hazırlamak ve geleceğe doğru yol almaktır tarih ibret verir ve ibreti alarak tekerrürü ve bir daha aynı ihaneti inşallah bertaraf eden bir süreçtir. Her iki ülkenin ortak tarihindeki bu ihanet bu katliam bu milletin varlığını tehdit eden düşmanlıklar bugün hamdolsun milleti ile devleti ile geride kalmış iki kardeş ülke bayrağından duruşundan tek millet olma anlayışından aldığı ilhamla inşallah geleceğe doğru çok güçlü bir şekilde yol almaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliklerinde iki ülke bölgesinde barışa hizmet eden ve küresel ölçekte istikrarı temin eden iki büyük güçlü ve kardeş ülkenin adı olmuştur, Allah bu kardeşliğimizi daim edenlerden eylesin inşallah” dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev ise 20 Ocak 1990’da ve sonrasında yaşananları anlattı. Kars Başkonsoluğu’nun hizmet alanına Diyarbakır’ın da girdiğini belirten Guluyev, Azerbaycan ve Diyarbakır arasında önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, çok önemli bir günü hatırlamak, hatırlatmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye’nin her zaman kardeş ve dost ülke olduğunu anlatan Rektör Gül, üniversite olarak Azerbaycan’daki bazı üniversitelerle kardeşlik protokolü imzalayacaklarını açıkladı.

Program katliamın kum sanatı ile anlatılmasıyla sona erdi.

DİYARBAKIR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.