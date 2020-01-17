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İntihar eden arkeolog Merve'yi, kadın avukatlar savunacak

DHA

GAZİANTEP'te Zeugma Mozaik Müzesi'nde görev yaparken izin için geldiği memleketi Diyarbakır'da ağabeyi Ömer Ozan'ın evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ı (33), Diyarbakır Barosu avukatları Aslı Pasinli ve Hatice Demir savunacak. Dava dosyasına ulaşan avukatlar, Kaçmış'ın bıraktığı notta, 'Ben yapmadım. Kameralar açıktı. Her şey orada görünüyor ve kayıtlıdır' yazdığını söyledi.
Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolog olan Merve Kaçmış, hafta sonu Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, 13 Ocak Pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Kaçmış'ın intiharının ardından baskı gördüğü iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan idari soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman, görevden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi´ne bağlı avukatlar Aslı Pasinli ve Hatice Demir davayı üstlendi.
Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan avukatlar, savcılıktaki dosyada otopsi raporu, bir kısım evrak ve Merve Kaçmış'ın intihar etmeden önce yazdığı nota ulaştıklarını belirtti. Kalan evraklara, kolluktan getirilmediği için henüz ulaşamadıklarını ifade eden avukatlardan Aslı Pasinli, intihar mektubuyla ilgili, "Son intihardan önce bıraktığı mektup bizim için çok önem arz ediyordu. Zeugma Müzesi'ne bir atıf var mı? Mektubu gördük. Kolluk tarafından savcılığa gönderildi. Yazı çok bulanık olduğu için ve çok anlaşılabilir bir yazı olmadığı için tamamı konusunda bilgi vermedik. Fakat net olarak seçtiğimiz cümlelerde, ilk cümlesi olan 'Ben yapmadım. Kameralar açıktı. Her şey orada görünüyor ve kayıtlıdır' ifadesi çok net bir şekilde mektupta geçiyor. O yüzden bu kısmı basınla paylaştık. Kalan kısmı açısından da yazının çözümlenmesini isteyeceğiz" dedi.
'MERVE'Yİ İNTİHARA GÖTÜREN SÜRECİN YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK'
Avukat Aslı Pasinli, taleplerinden bir tanesinin de psikolojik otopsi olduğunu vurguladı. Pasinli şöyle konuştu:
"Merve Kaçmış olayında da bizi gerçeğe ulaştıran, kişinin intihar sürecini, intihara sevk eden nedenler konusunda hazırlanan bir rapor olarak adlandırılan psikolojik otopsi mevzusu ve taleplerimizden bir tanesi de burada yoğunlaşıyor. Çünkü Merve ile ilgili hem ailenin verdiği hem de çalışma arkadaşlarından edindiğimiz bilgiye göre aslında 6-7 aydır süren bir mobing durumu söz konusu. Bu mobingi kaldıramadığı için gerçekleşen bir intihar durumu söz konusu. Ceza yargılamasında intihara sevk, intihar kararını kuvvetlendirmede ayrı bir suç olarak vasıflandırılmıştır. Eğer bu iddialar gerçekse ki burada bakanlığı açtığı soruşturma dosyayı çok belirleyecek. Bu iddialar temellendirildiği zaman Merve sistematik bir şiddet sonucu intihar kararını kuvvetlendirerek hayatını kaybetmiş olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Bunun ortaya çıkabilmesi için de elimizi güçlendiren en önemli olgulardan bir tanesi de psikolojik otopsinin bu dosyaya sunulması. Psikolojik otopsi de aslında bakanlığın açtığı soruşturma ile eş değer. Onu destekleyen bir rapor olur eğer hazırlanırsa. Hem çalışma arkadaşlarıyla hem ailesiyle hem arkadaşlarıyla tek tek görüşülüp kişinin o süreçte yaşadığı durumu özetleyen bir rapor. Dolayısıyla burada Zeugma Müzesi'nde buna benzer durumlar yaşanıyorsa bu raporda bunlar ayrıntılı bir şekilde psikanaliz çözümleri de yapılarak dosyaya sunulmuş olacak. Bu da Merve'yi intihara götüren sürecin yol haritası olacak. O yüzden bizim çok önemli. Türkiye'de henüz yeni yeni yerleşmeye başlayan ve yeni çalışmalar yapılan bir mevzu psikolojik otopsi. Merve'nin dosyası bunun için oldukça elverişli ve dosyanın aydınlatılması için çok önemli."
'MERVE'Yİ ÖLÜME GÖTÜREN SÜRECİN BASKIYLA İLGİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR'
Avukatlardan Hatice Demir ise ailenin verdiği bilgilerde, Merve'nin 2 buçuk yıllık çalışma süresi içinde son 67 ayında işleri ile ilgili ciddi baskıya ve mobbinge maruz kaldığını ifade ettiklerini ve iş yeri olan Zeugma Müzesi'nde bir takım tarihi eserlerin kayıp olduğunu iddia ettiklerini söyledi. Avukat Demir, şunları söyledi:
"Bu tarihi eserlerin kayıp olmasına rağmen orada bir sayımın yapıldığı bir dönemden geçildiğine dair bir işaret var ve birtakım eksikliklerin, usulsüzlüklerin Merve tarafından tespit edildiği ve bunun amire rapor şeklinde bildirilmek istendiği ama bu raporunun işleme konulmadığı, ciddi anlamda psikolojik baskıya maruz kaldığını ifade ediyorlar. Merve'nin hem aileye hem de yakın arkadaşlarına zaten ifade ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla Merve'yi ölüme götüren sürecin iş yeri ile çok ilişkili olabileceği, yaşadığı baskıyla çok ilişkili olabileceğine dair ciddi kuşkular gündeme geldi."
'MEKTUPTA İSİMLER VAR'
İntihar mektubuyla ilgili de konuşan Hatice Demir, Merve Kaçmış'ın ardında bıraktığı notta bir takım isimleri işaret ettiğini belirterek, "Fakat yazı çok berrak okunmadığı için bu isimleri hangi bağlamda kullandığının tespitini soruşturma aşamasında aslında savcının yapacağı bilirkişi incelemesiyle çözülebileceğini düşünüyoruz. Ancak savcılık taleplerimiz doğrultusunda soruşturmayı genişletirse ve iş yerindeki bütün arkadaşlarını dinlerse, iş yerindeki bilgisayarına el koyup gerekli incelemeyi yaparsa ardında bıraktığı notla birleştiğinde olayın aydınlatılabileceği kanaatindeyiz. Biz avukatlar olarak soruşturmanın genişletilmesi noktasında birçok talebimiz var. Bu talebimizi dosyaya bugün itibarıyla sunduk. Burada savcının aslında Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı ile iş birliği içinde soruşturmanın yürütülmesi gerekiyor" dedi.

DİYARBAKIR

17 Ocak 2020 Cuma

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