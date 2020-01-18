Köyü okulu kütüphanesi oluşturmak için tiyatro gösterisi düzenlediler

Dicle Üniversitesi (DÜ) SKS Daire Başkanlığı Tiyatrosu Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından belirlenen bir köy okulunda kütüphane oluşturmak amacıyla 2 kitap karşılığında tiyatro gösterisi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde Tiyatrosu Tiyatro Topluluğu tarafından Rumuz Goncagül adlı oyun sahneye taşındı. Tiyatro gösterisini izlemek için bilet yerine 2 kitap karşılığında izleyiciler salona giriş yaptı. Yapılan tiyatro gösterisi sonucu yaklaşık bin adet kitap toplanarak belirlenen bir köy okulunda kütüphane kurulacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:01

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