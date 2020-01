Hastalığı nedeniyle çalışamayan baba yardım istiyor

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, inşaatlarda ağır işlerde çalışırken 2 yıl önce belinde fıtık ortaya çıkan 2 çocuk sahibi Tahsin Ezgin (37), 2 yıldır çalışamadığını söyledi. Ezgin, daha kötü olmaktan korktuğu için ameliyat olamadığını belirten Ezgin, ailesinin geçimi için yardım istediğini belirtti.

Bağlar ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla oturan, uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalışan Tahsin Ezgin'e 2 yıl önce bel fıtığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Ezgin'e doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Daha da kötü olmaktan korktuğu için ameliyat olmayan Ezgin, elindeki para da bitince hastaneye bile yürüyerek gitmeye başladı. İş için birçok yere başvurduğunu ama sonuç alamadığını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 3 ayda bir 150 TL, her ay elektrik faturası için de 88 TL yardım aldığını kaydeden Ezgin, ailesinin geçimini sağlamak için iş istiyor.

'İŞ BULAMADIĞIM İÇİN EŞİMLE DE SORUN YAŞIYORUM'

İş bulamadığı için eşiyle de sorun yaşadığını ifade eden Ezgin, "İnşaatlarda çalıştım. Asgari ücretle çalıştım. Hem inşaat sektöründe iş yok, hem de hastayım iş bulamıyorum. Bel fıtığı hastasıyım. 2 yıldır hastaneye gidip geliyorum. Ağır işlerde çalıştığım için böyle oldum. 2 yıldır bu acıyı çekiyorum. Doktorlar ameliyat önerdi. Ameliyat olmak zorunda olduğumu söylediler. Yol param olmadığı için hastaneye yürüyerek gidip geliyorum. İŞKUR'a da başvurdum. Her seferinde bir şey çıkmadı. İş bulamadığım için eşimle de sorun yaşıyorum. Eşim, 'sen ne yapıyorsun burada, git çalış' diyor. İş arıyorum ama bulamıyorum. Organize sanayi sitesinden tutun birçok yerde aradım bulamadım. Bir de hasta olduğum için kimse bana iş vermiyor. 3 ayda bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 150 TL yardım alıyorum. Elektrikten de 88 TL yardım yapıyorlar. 340 TL elektrik faturası geldi. 88 TL'sini çıkardılar, gerisini borç alıp yatırdım" dedi.

'ANNEMLE BABAMA DESTEK OLMAK İSTİYORUM'

Anne babasının da hasta olduğunu belirten Ezgin, "Babam da bize yardım ediyor ama diğer 4 kardeşim de işsiz. Çok şükür ev bizim yoksa şimdi sokaktaydım. Ben iş istiyorum. Asgari ücretle bir iş olsa en azından çocuklarıma bakabilirim. Annem de babam da hastadır. Onları doktora götürebilsem, yardımcı olabilsem dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Onların da durumu yok. Ben onlara destek olamıyorum. Daha da üzülüyorum. Daha da hasta oluyorum. Babam Hazro'ya bağlı Bağyurdu'ndaki arazimizi Çanakkale gazisi olan dedem adına devlete bağışlamıştı. Bir kuruş da para almadı, ama biz şimdi yardım alamıyoruz. Ben valiyle görüşmek istiyorum. Bu mağduriyetimi dile getirmek istiyorum. Çünkü çok zor durumdayım. Çocuğumu sabah okula götüremiyorum. Çünkü meyve suyu istiyor ben de alamıyorum" diye konuştu.

'BİZE BAKABİLECEK BİR MAAŞI OLSUN'

Tahsin Ezgin'in eşi Zeynep Ezgin (28) ise, "Eşim önceden inşaat sektöründe çalışıyordu. Çok şükür evimiz var. Geçimimizi az çok sağlıyorduk. 2 yıldan beridir eşim işsiz. Bel fıtığı var. Ameliyat olması gerekiyor. Korkudan da ameliyat olamıyor. Çocuklarımıza bakamıyoruz. Oğlum 7,5 yaşında, kızım da 3 yaşında. Oğlum 2'nci sınıfa gidiyor. İstekleri var. Hep geçiştiriyorum. 'Baban çalışırsa sana çok güzel hediyeler alırım' diyorum. Bir kalem alacak paramız bile yok. Eşim çalışamıyor. Her kapıya başvurduk. Benim tek istediğim eşime düzgün bir iş. Bize bakacak şekilde bir maaşı olsun. Çocuklarıma baksın" dedi.



DİYARBAKIR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.