HDP önündeki eylemde 138'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 138'inci günde de sürdürüyor. 2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima Sancar için 15 Ocak günü Van'dan gelerek oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, "Kızımı zorla dağa kaçırdılar. Okul okuyordu, hayalleri vardı. Kızım çok başarılıydı" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, HüsniyeHüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 72 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 138'inci günde de sürdürüyor.

'KIZIM AVUKAT OLMAK İSTİYORDU'

2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima Sancar için 15 Ocak günü, Van'dan gelerek oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, kızından 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Kızının avukat olma hayali olduğunu ifade eden Sancar, "8 yıldır kızım kayıp. Zorla dağa kaçırdılar. Okul okuyordu, hayalleri vardı. Kızım çok başarılıydı. Kızımı o elbiseleri giymeye layık görmüyorum. Kızım avukat olmak istiyordu. Bu soğukta, kar da yağsa, taş da yağsa ne olursa olsun biz evlatlarımız için buradayız. Kızım için canımı feda ederim. Murat Karayılan'dan, terör örgütü PKK'dan, HDP'den kızımı istiyorum. Yeter artık. Benim kızımı bırakın. O daha çok küçük. Bu kadar küçük çocuklardan ne istiyorsunuz?" dedi.



DİYARBAKIR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.