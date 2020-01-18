29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı

DHA

DİYARBAKIR'da, 29 suçtan aranan cezaevi firarisi H.D. (31), polisin kendisini fark etmesiyle yapılan takip sonucu yakalandı. 

DİYARBAKIR'da, 29 suçtan aranan cezaevi firarisi H.D. (31), polisin kendisini fark etmesiyle yapılan takip sonucu yakalandı. 
Diyarbakır'da 29 suçtan aranan ve 10 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi H.D., merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde motosikletiyle gezdiği sırada polis tarafından farkedildi. Kaçmaya başlayan şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı takip sonucu kısa sürede yakalandı. Şüpheli H.D.'nin üzerinde ve adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, 100 gram eroin, bıçak, uyuşturucu satışlarının yazıldığı not defteri, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 960 TL ile 2 adet şaşe numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. 
Yapılan incelemede H.D.'nin uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve kamu malına zarar vermek gibi 29 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DİYARBAKIR

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Diyarbakır il teşkilatı, Azerbaycan şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır il teşkilatı, Azerbaycan şehitlerini ...
HDP önündeki eylemde 138'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 138'inci gün
Diyarbakır’da Grup Barabar fırtınası
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Grup Barabar fırtınası
Hastalığı nedeniyle çalışamayan baba yardım istiyor
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle çalışamayan baba yardım istiyor
(Özel) 3 gün yürüyen merdiven altında mahsur kalan felçli kediyi itfaiye erleri kurtardı Yürüyen merdiven altında kalan kedi 3 gün boyunca kurtarılmayı bekledi Hayvanseverlerin devreye girmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrasında kediyi kurtardı
YEREL HABERLER (Özel) 3 gün yürüyen merdiven altında mahsur kalan ...
Köyü okulu kütüphanesi oluşturmak için tiyatro gösterisi düzenlediler
YEREL HABERLER Köyü okulu kütüphanesi oluşturmak için tiyatro ...
Bakü şehitleri, Diyarbakır'da anıldı
YEREL HABERLER Bakü şehitleri, Diyarbakır'da anıldı
İntihar eden arkeolog Merve'yi, kadın avukatlar savunacak
YEREL HABERLER İntihar eden arkeolog Merve'yi, kadın avukatlar ...
DÜ’de 'ağlayan karanfiller Azerbaycan' programı
YEREL HABERLER DÜ’de 'ağlayan karanfiller Azerbaycan' programı
Dicle Elektrik’ten minik öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten minik öğrencilere karne hediyesi
Diyarbakır'a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'a mevsimin ilk karı yağdı
Şırıngalı çikolatayla ölen Umut'un karnesini annesi aldı
YEREL HABERLER Şırıngalı çikolatayla ölen Umut'un karnesini annesi ...
Bismil Belediyesi'nden karneni getir, kitabını götür kampanyası
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi'nden karneni getir, kitabını götür ...
Bedensel engelli Yusuf’un karne hediyesi evinde verildi
YEREL HABERLER Bedensel engelli Yusuf’un karne hediyesi evinde ...
Engelli öğrencilere karne sürprizi
YEREL HABERLER Engelli öğrencilere karne sürprizi
Psikolog Geçgel: "Çocukların karnelerini sosyal medyadan uzak tutun"
YEREL HABERLER Psikolog Geçgel: "Çocukların karnelerini sosyal ...
Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı
Diyarbakırspor Başkanı Karakoç: "Bölge, 8 yıldır Diyarbakırspor’un yokluğunu hissediyor"
YEREL HABERLER Diyarbakırspor Başkanı Karakoç: "Bölge, 8 yıldır ...
Diyarbakır’da 500 bin öğrenci karne aldı İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, öğrencilere karnelerini dağıtıp hediye verdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 500 bin öğrenci karne aldı İl Milli ...
10 yıllık gelenek bozulmadı, başarı belgesini getiren öğrencileri ücretsiz tıraş etti
YEREL HABERLER 10 yıllık gelenek bozulmadı, başarı belgesini getiren ...
PKK’lılar kaçırdıkları kızı dere yatağında sürükleyip kolunu kırmış HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı PKK’lılar tarafından dağa kaçırılan Besna Kaplan'ın amcası Vahap Kaplan: “PKK’lılar yeğenimi zorla dağa kaçırdı ve direnince yolda kolunu kırdılar”
YEREL HABERLER PKK’lılar kaçırdıkları kızı dere yatağında sürükleyip ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 137'inci gününde HDP il binası önünde kar yağışı altında evlat nöbeti tutan aileler, "Kahrolsun PKK" sloganları ile parti binasını inletti
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 137'inci ...
Diyarbakır'da 500 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 500 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Miniklerin Karacadağ’da kayak keyfi
YEREL HABERLER Miniklerin Karacadağ’da kayak keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X