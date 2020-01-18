Amedspor destek bekliyor

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Pazar günü Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak olan Amedspor, taraftarlarından destek bekliyor.

Geçen hafta deplasmanda Sancaktepe FK’ya 10 yenilerek ikinci yarıya puansız başlayan Amedspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 10 yenildiği rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Diyarbakır Stadında saat 13.00’da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları VİP 50 TL, Batı Tribünü 10 TL ve Doğu Tribünü 5 TL olarak açıklandı.

DİYARBAKIR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

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