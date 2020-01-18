Otomobil çarpan çekçek arabası kullanıcısı yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Sur ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, çekçek kullanan bir adama çarptı. Çekçek sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sularında Sur ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çekçek araba kullanıcısı Kadri Aytulun (57), otomobil sürücüsü M.S.’nin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı Kadri Aytulun, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aytulun, hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, otomobil sürücüsü M.S., yakalanarak gözaltına alınırken, olay ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

DİYARBAKIR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:01

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