Vali Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleri ve yakınları onuruna verdiği yemekte ailelerle bir araya geldi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir düğün salonunda verilen yemekte, şehit ve gazi yakınları aileleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen programda Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ilçe kaymakamları, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehit aileleri, gazi aileleri ve yakınları katıldı.



"Sahip olduğumuz her şeyi şehitlere borçluyuz"

Kuranı Kerim tilavetinden sonra şehit ve gazi ailelerine seslenen Vali Güzeloğlu, her neye sahipsek, her ne nimete ve bugünkü sahip olduğumuz zenginliklere sahipsek, bunların şehitlerin sayesinde olduğunu ifade etti. Vali Güzeloğlu, “Üzerinde yaşadığımız ve vatan dedikleri topraklarda, inşallah Diyarbakır kadar payidar uzanacağımız devletimize hepimizin canını seve seve feda edeceği gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızdan imanımızın sesi olan inşallah semalarımızda kıyamete kadar baki kalacak ezanımız da uzanır. Bugün Türkiye, yerli ve milli, savunma ve kalkınma hamleleriyle her alanda bir büyük ideayı temsil etmektedir. Küresel anlamda miras aldığının bir büyük emaneti olarak geleceğe taşımanın sorumluluğu ve gayretindedir. Ve inşallah sınırlarımızda son bir hain, son bir terörist yok edilene kadarda bir büyük iradeyi temsil etmektedir. Bu yıl içerisinde inşallah tek bir terörist etkisiz getirilip yok edilinceye kadar mücadele bu ülkenin her bir köşesinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Rabbim bu mücadeleyi gösteren bütün güvenlik kuvvetlerimizi, korucularımızı, bütün devlet memurlarımızı muhafaza eylesin. Ayaklarını taşa değdirmesin inşallah” dedi.

Vali Güzeloğlu’nun konuşmalarının ardından, şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe geçildi.

