HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 139'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 139'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 67 ailenin umutlu bekleyişi 139'uncu gününde devam ediyor. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 139 gündür oturma eyleminde olduklarını söyledi. 139 gündür HDP’den herhangi bir açıklama gelmediğini aktaran acılı baba Akkuş, "HDP çocuklarımızı götürmediğini iddia etmesin, çocuklarımızı nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler. 139 sene de olsa biz buradan kalkmıyoruz, HDP hangi kapıyı açarsa, hangi deliğe girerse biz oraya gideriz, biz sonuna kadar vazgeçmiyoruz. PKK dağdan gelip çocukları almaz, HDP alıyor çocukları beyinlerini yıkıyor, PKK’ya teslim ediyor, PKK da alıp Kandil’e götürüp ABD’ye teslim ediyor. Oğlum Erkan, çık gel, bak ceza yok onlar sizi kandırıyorlar, diyorlar kaçarsanız sizi öldürürler, sizin aileleri öldürmüşler, devlet size zarar vermiş diyorlar, oğlum devlet bize zarar vermemiş, ayaktayız Diyarbakır’da sizi bekliyoruz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz, çık gel diğer ailelerin çocukları geldi serbest bıraktılar tutuklamadılar, ben seni bekliyorum, sen benim tek evladımdın hem de arkadaşım, ben seni öyle büyüttüm HDP’ye bırakmıyorum" dedi.

Muş'tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker de oğlu Muhammed Emin'in 6 yıl önce 26 yaşındayken Batman'da kaybolduğunu söyledi. Teker, "Muhammed gel teslim ol ceza yok oğlum. Anneler, babalar, burada gelin çocuklar teslim olun, Muhammed sen gelmesen ben gelirim, nerede olduğunu biliyorum. Kobani’desin biliyorsun ben gelirim. 6 yıl oldu ben yaşlı ve hastayım kurban olurum sana gel" diye konuştu.

DİYARBAKIR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:00

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