Diyarbakır derbisi Bağlar Belediyespor'un

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup’ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, Bismil 21Spor’u 10 mağlup etti.

Seyrantepe spor tesislerinde Bağlar Belediyespor ile Bismil 21Spor arasında oynanan maçın ilk 45 dakikası 00 sonuçlandı. Maçın 84. dakikasında kazanılan penaltıyı Engin Pilavcı gole çevirdi. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 28'e çıkardı. Bismil 21Spor ise 17 puanda kaldı.

DİYARBAKIR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:00

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