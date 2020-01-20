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HDP önündeki eylemde 140'ıncı gün

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 140'ıncı günde de sürdürdü. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Songül Altındaş, "Oğlumu almadan asla gitmiyorum. Oğlumu bana getirsinler, başka bir şey istemiyorum" dedi. 

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 140'ıncı günde de sürdürdü. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Songül Altındaş, "Oğlumu almadan asla gitmiyorum. Oğlumu bana getirsinler, başka bir şey istemiyorum" dedi. 
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, HüsniyeHüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 72 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 140'ıncı günde de sürdürdü. 
Gaziantep'te yaşayan Songül Altındaş, vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemini sürdürüyor. Altındaş, "5 yıldır oğlumun peşindeyim. 140 gündür çadırın altındayım. Karda, kışta, soğukta, ömrüm boyunca da oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Sonuna kadar buradayız. Biz çocuğumuzu almadan kalkmayacağız. Oğlumu almadan asla gitmiyorum. Oğlumu bana getirsinler, başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. 

DİYARBAKIR

20 Ocak 2020 Pazartesi

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