Dicle Üniversitesi öğrencileri miniklere umut oldu

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Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü, köy okulu öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımında bulunarak öğrencileri sevindirdi.

Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Yarınlara Umut Olalım” projesi kapsamında Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenledikleri Grup Çelina konserinin gelirleriyle Eğil ve Çınar ilçelerinde bulunan köy okulu öğrencilerinin kışlık giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

DİYARBAKIR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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