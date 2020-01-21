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62 yıl hükmü olan iki firari 15 yıl sonra ahırda yakalandı

İHA

Elazığ'ın Maden ilçesinde 15 yıl önce göçer bir ailenin yolunu keserek gasp eden, bir kişiyi öldüren bir kişiyi yaralayarak kaçan ve haklarında 62’şer yıl kesinleşmiş cezaları olan iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 15 Kasım 2005 tarihinde, Elazığ'ın Maden ilçesi Zuhurevleri mezrası Bevirti mevkiinde göçer olarak bulunan, aynı aileden 5 şahsın, geceleyin silahlı kişiler tarafından yollarının kesilerek, üzerlerindeki para ve cep telefonlarının yağmalanması, kaçtıkları esnada hayvan sahiplerinden Fethi Türk isimli şahsın öldürülmesi, Mehmet Dağtekin isimli şahsın ise yaralanması olayını gerçekleştiren ve haklarında “Geceleyin, Birden Fazla Kişiyle Silahlı Yağma” ve “Kasten Adam Öldürme” suçlarından 62’şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2005 yılından beri sürekli kılık ve adres değiştirdiklerinden dolayı firari durumda olan T.O. ve S.O. isimli şahısların, ailelerinin ikamet ettikleri Ergani ilçesi Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasına geldikleri bilgisi alınmış ve şahısların yakalanması için operasyon başlattıkları belirtildi. Açıklamada, “Ergani ilçesi Ortaağaç Mahallesinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı aramada; T.O. isimli şahıs saklandığı evin içerisinde, S.O. isimli şahıs ise ailesine ait hayvan ağılının içerisinde saklanmak için düzenlenmiş sığınakta, üzerinde bulunan 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 21 adet tabanca mermisi ile birlikte kıskıvrak yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar haklarındaki kesinleşmiş hüküm gereği tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

DİYARBAKIR

21 Ocak 2020 Salı

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