Duvar çöktü anne ve kızı altında kalarak ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da bir evin çatısının duvarı çöktü, yoldan geçen anne ve kızı duvar altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 377. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne Nurcan K. ve kızı Semra K. sokakta yürürken altında geçtikleri numara 6'daki evin çatı duvarı üzerine çöktü. Gürültüyü duyan çevredekilerin koşması üzerine Nurcan K. ve Semra K. molozların altında ağır yaralandığını gördü. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri sokağı kapatarak tedbir alıp olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

DİYARBAKIR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.