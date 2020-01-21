Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 141’inci gününe girdi. Ailelere bir destek de Mardin’den geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 141'inci gününde devam ediyor. Ailelere bir destekte Mardin Artuklu Kaymakamlığı’ndan 25 kişilik ekipten oluşan heyet ailelerle bir araya geldi. Mardin Artuklu Kaymakamlığında görev yapan Elif Olgaç, “Artuklu Kaymakamlığından geldik, annelerimize kaymakam ve valinin selamlarını getirdik. Annelerimize destek için buradayız, şehit annelerimizle birlikte geldik. Annelerimizin acılarını paylaşmaya geldik, çok buruk bir hava büyük hüzün var burada, hepimiz çok üzgünüz inşallah güzel haberlerini alacağız” dedi.

2002 yılı 16 Mayıs’ta Kıbrıs'ta görevi başında şehit düşen Ahmet Elaldı'nın annesi, evlat acısının ne olduğunu bildiğini söyleyerek annelere destek vereceğini kaydetti. Elaldı, “Bende bir şehit annesiyim, Allah kimseye evlat acısını göstermesin, Cumhurbaşkanımızı çocukları kaybolan annelere ve herkese destek çıkıyor, Allah ona uzun ömür versin, inşallah başımızdan eksik etmesin. Evlat acısını ne olduğunu biliyorum, annelere destek olmak için geldik. Hepsi inşallah evlatlarına kavuşacaklar ” diye konuştu.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya ise, hemşerilerine çok teşekkür etti. Kaya, “Mardin Valiliği, Artuklu Kaymakamlığı ve şehit annelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

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