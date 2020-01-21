Halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı

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DİYARBAKIR'da evlerinin damında halı silkeleyen Nurten Kayahan ile kızı Semra Kayahan, damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Feritköşk Mahallesi'nde meydana geldi. Nurten Kayahan, tek katlı evininin damına çıkarak kızı Semra ile birlikte halı silkeledi. Anne ve kız, halı silkelediği sırada damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle dengelerini kaybedip, aşağı düştü.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı anne ve kızına yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



DİYARBAKIR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

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